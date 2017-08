NBA2K18: video con alcune delle novità introdotte in "La mia SQUADRA"

Il nuovo video pubblicato sul canale YouTube dievidenzia alcune delle novità che saranno presenti nella modalità, che fa il suo ritorno inpiù grande che mai.ha introdotto due tipologie di gioco inedite richiesta a gran voce dai fan.

Pacchetti e playoff si presenta come una modalità draft dove i giocatori dovranno formare la propria squadra adattandosi ai giocatori che troveranno nei cinque pacchetti messi a disposizione. La scelta dell'allenatore influenzerà fortemente il comportamento dei cestisti in campo, che sfideranno altre squadre draft in partite 5 contro 5 in quattro turni di playoff e nelle eventuali finali

L'altra novità è rappresentata dalla modalità di gioco Supermassimi, che stabilisce un tetto salariale alla stagione. All'inizio di ogni turno, il tetto salariale viene aggiornato, e i giocatori avranno il compito di assemblare la miglior squadra possibile con le carte a loro disposizione senza sforare il massimale.

NBA2K18 uscirà il 19 settembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch. Sull'ibrida della grande N potrebbero essere inoltre supportati gli amiibo.