Need for Speed 2017 verrà presentato ufficialmente il 2 giugno

Electronic Arts e Ghost Games presenteranno ufficialmente il prossimo Need for Speed domani, 2 giugno, alle ore 15:00 italiane. L'evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dedicato alla serie.

Al momento non sono molte le notizie sul nuovo racing arcade. Nella giornata di ieri, il profilo Twitter @NeedforSpeed ha pubblicato un'enigmatica immagine che ritrae un panorama nuvoloso, ai piedi del quale è a malapena visibile una silhouette di edifici riconducibili a Las Vegas, probabile ambientazione del titolo.

L'appuntamento con il nuovo Need for Speed è dunque fissato per domani, 2 giugno, alle ore 15:00 italiane.