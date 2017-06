Per celebrare il recente reveal di Need For Speed Payback ha oggi annunciato cheè la nuova Offerta della Settimana: fino a giovedì 15 giugno i giocatori avranno la possibilità di acquistare il titolo automobilistico del 2015 usufruendo di uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

La promozione riguarda sia l'edizione Standard che Deluxe: la prima è disponibile al costo di 14.99 euro, mentre la seconda a 19.99 euro. Una buona occasione per giocare all'ultimo episodio nell'attesa di Need For Speed Payback, il nuovo capitolo della serie che sarà lanciato il 10 novembre 2017 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.