Need for Speed Payback annunciato: primo trailer, immagini e dettagli

edannunciano, nuovo episodio di una delle serie racing più popolari di sempre. Ecco il primo trailer diffuso dal publisher, insieme a immagini e dettagli.

Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo il 10 novembre. Questa avventura esplosiva sarà piena di intense missioni, sfide tra auto, epici inseguimenti con la polizia e scene da far mozzare il fiato. Un gameplay mai visto prima nella serie, arricchito da una storia appassionante di tradimento e vendetta. Con Need for Speed Payback, non si dovrà solamente tagliare il traguardo per primi per dimostrare chi sia il migliore, ma anche costruire l’auto perfetta, mettersi al volante e immergersi nel mix perfetto di azione e guida.

“Need for Speed ritorna per sfidare le aspettative che hanno i giocatori riguardo ad un gioco di corse” spiega Marcus Nilsson, Executive Producer. “Saranno presenti tutte le cose che i fan del nostro franchise amano – personalizzazione profonda, una lista auto impressionante, gare intense e inseguimenti in un open world – ma con Need for Speed Payback, uniremo tutti questi elementi in una nuova esperienza di guida. A partire dalla storia, dai diversi personaggi con cui potrai guidare, alla varietà delle missioni, ai momenti adrenalinici, questa è la nostra visione su quello che significa intrattenimento di guida action”.

Ambientato nei giri malavitosi di Fortune Valley, i giocatori potranno mettersi alla guida nei panni di tre personaggi il cui scopo è quello di vendicarsi de La Loggia, una pericolosa organizzazione che controlla i casinò della città, i criminali e le forze di polizia. Verranno messi alla prova Tyler, il Pilota; Mac, l’Attore; e Jess, la Guida per guadagnarsi il rispetto dei bassifondi. Grazie alla personalizzazione più profonda della serie, i giocatori potranno davvero creare e personalizzare una auto unica, oppure spendere ore trovando, modificando e migliorando dei rottami per trasformarli in delle supercar. Potranno spingere le loro auto al limite e scommettere sulle loro stesse performance. In questi casi, potranno moltiplicare i loro guadagni o rischiare di perdere tutto.

I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno il Platinum Car Pack di Need for Speed Payback e otterranno l’accesso istantaneo a cinque auto iconiche e personalizzate al lancio, ognuna con l’esclusiva† Platinum Blue Tire Smoke. Il Car Pack include:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Per i piloti che vogliono sempre arrivare primi, Need for Speed Payback Deluxe Edition offre tre giorni di accesso anticipato al gioco completo, oltre ad esclusivi oggetti di personalizzazione come ad esempio la targa della Deluxe Edition, il colore NOS, sconti in gioco, bonus Rep, tutto quello che il Platinum Car Pack ha da offrire e molto altro. I giocatori possono anche entrare in azione prima del lancio tramite EA Access e Origin Access. Gli iscritti potranno giocare fino a 10 ore prima a partire da giovedì 2 novembre con le Prove Gioca Per Primo di EA Access e Origin Access. I possessori della Deluxe Edition di Need for Speed Payback avranno tre giorni di accesso anticipato a partire da martedì 7 novembre. Need for Speed Payback sarà disponibile in tutto il mondo dal 10 novembre per Xbox One, PlayStation 4 e Origin per PC.