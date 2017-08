Nel corso della conferenza diper la Gamescom 2017, BMW ha presentato tramiteil nuovo modello: è la prima volta che l'azienda automobilistica tedesca rivela una sua auto attraverso un videogioco.

La BMW M5 è stata infatti la protagonista del trailer condiviso durante la diretta, e adesso abbiamo l'opportunità di osservarla nel dettaglio (assieme ad altri veicoli presenti nel gioco) grazie ad alcuni screenshot in alta definizione che trovate a fine news. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Need For Speed Payback sarà disponibile a partire dal prossimo 7 novembre su Playstation 4, Xbox one e PC.