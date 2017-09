Need For Speed Payback: il creative director parla della struttura open world

Durante una video intervista concessa a PlayStation Access, il creative director diha parlato della struttura open world del gioco, spiegando come gli utenti potranno partecipare alle varie attività messe a disposizione nella mappa.

Tra le caratteristiche più interessanti di Need For Speed Payback c'è la presenza di tre piloti distinti nella campagna principale, ognuno caratterizzato da una personalità differente che si rifletterà sulle attività di gioco. Se volete dedicarvi alle drag race, per esempio, allora ne giocherete in grano numero nei panni di Tyler, con ogni personaggio che di volta in volta esprimerà i propri obiettivi e le proprie motivazioni.

In cima alla notizia potete vedere la video intervista pubblicata da PlayStation Access. Ricordiamo che Need For Speed Payback è atteso per il prossimo 10 novembre su PC, PS4 e Xbox One.