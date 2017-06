Need For Speed Payback: contenuti Deluxe Edition e accesso anticipato EA Access

Ottime notizie per chi non vede l'ora di giocare al nuovo: chi prenota la, infatti, avrà diritto a un accesso anticipato di tre giorni, mentre ai membrisarà riservata una prova di dieci ore.

La Deluxe Edition di Need for Speed Payback offre ai giocatori tre giorni di accesso anticipato al gioco completo, oltre ad esclusivi oggetti di personalizzazione come ad esempio la targa della Deluxe Edition, il colore NOS, sconti in gioco, bonus Rep, tutto quello che il Platinum Car Pack ha da offrire e molto altro. I giocatori possono entrare in azione prima del lancio anche tramite EA Access e Origin Access: gli iscritti potranno giocare fino a 10 ore prima a partire da giovedì 2 novembre. I possessori della Deluxe Edition di Need for Speed Payback, invece, avranno tre giorni di accesso anticipato a partire da martedì 7 novembre.

Ricordiamo che Need for Speed Payback sarà disponibile in tutto il mondo dal 10 novembre per Xbox One, PlayStation 4 e Origin per PC.