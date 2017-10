Need for Speed Payback: Electronic Arts stringe una partnership con Radio 105

sigla l'unione con, per un mix adrenalinico di musica e motori che farà gola a tutti gli appassionati. Quello dei giovani amanti dei videogiochi è un pubblico naturalmente affine a una radio che fa dell’intrattenimento e dell’innovazione il focus distintivo.

Quali novità li attendono? Gli appassionati potranno rendere unica ogni esperienza di guida e giocare con la fantasia e la creatività, inserendo il logo di Radio 105 sulla livrea personalizzata della propria auto. Need For Speed, che è un brand lifestyle molto legato al mondo della musica, conferma così la sua passione e sceglie di sfrecciare a fianco di chi la musica la trasmette ogni giorno, accompagnando gli ascoltatori in tutte le loro attività quotidiane.

In questa speciale occasione, l'ultima edizione del franchise di videogiochi racing più venduto al mondo avrà per la prima volta tra i brani distintivi quello di un artista italiano: tra i pezzi dei celebri gruppi internazionali che faranno da colonna sonora agli spettacolari inseguimenti, ci sarà anche Daytona del rapper Salmo. In uscita il 10 novembre, Need For Speed Payback offre la più profonda esperienza di personalizzazione di sempre, permettendo ai giocatori di scoprire classici veicoli vintage e trasformarli da rottami a supercar uniche nel loro genere. Non resta che provarlo, in attesa potete gustarvi il trailer ufficiale: