hanno pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer dedicato a, new entry della serie automobilistica arcade in arrivo il 10 novembre 2017 su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato, che potete trovare in cima alla notizia, è intitolato "Welcome to Fortune Valley", e ci dà il benvenuto nel mondo open world in cui potremo muoverci a bordo dei nostri bolidi.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Need for Speed: Payback sarà disponibile a paritre dal 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, sono stati svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC del gioco.