, il nuovo capitolo della serie racing targata, sfreccia in questo video di gameplay, che ci mostra un'adrenalinica corsa off road all'insegna della velocità e della spettacolarità senza freni.

In apertura trovate il nuovo video gameplay di Need for Speed Payback, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima del gioco scritta in occasione della prova alla Gamescom di Colonia. Il prossimo episodio della serie Need for Speed sarà disponibile dal 10 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4 e includerà in esclusiva assoluta la nuovissima BMW M5.