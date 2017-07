Need for Speed Payback: la personalizzazione delle auto nel nuovo trailer

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, nuova iterazione della serie automobilistica arcade in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 10 novembre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima all'articolo, permette di dare uno sguardo ad una delle feature che hanno reso in passato celebre il brand di Need for Speed: la customizzazione delle auto. In Payback, più sarà alta la nostra posizione al termine di una gara, maggiori saranno i pezzi che guadagneremo per personalizzare la nostra auto, sia esteticamente che a livello di performance.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Need for Speed Payback sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 10 novembre (coloro che preordineranno la Deluxe Edition potranno giocare già dal 7 novembre). Il titolo sarà ottimizzato per PS4 Pro e Xbox One X.