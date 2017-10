Need For Speed Payback: la versione Xbox One pesa soltanto 17.8 GB

Al contrario di altri racing game come, il nuovoavrà un peso abbastanza contenuto. Stando alle informazioni riportate sullo store Microsoft, la versionedel titolo richiederà uno spazio di 17.8 GB.

Al momento non siamo a conoscenza del peso di Need For Speed Payback per le versioni PC e PlayStation 4, ma con buone probabilità non differirà molto dai 17.8 GB segnalati sullo store Xbox One. Indubbiamente una buona notizia per chi fa qualche fatica a ritagliare spazio sul proprio hard disk.

Ricordiamo che Need for Speed Payback sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One (coloro che effettueranno il preorder della Deluxe Edition potranno iniziare a giocare dal 7 novembre con tre giorni di anticipo).