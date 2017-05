Negli studi di Platinum Games si parla spesso di Bayonetta 3

Dopo l'arrivo Bayonetta su PC , in molti si chiedono se i ragazzi disiano interessati a sviluppare un terzo capitolo. In una recente intervista ai microfoni di Sourcegaming, Atsushi Inaba ha affermato che un eventualeè spesso oggetto di discussione all'interno degli studi.

Alla domanda "In un ipotetico Bayonetta 3, Bayonetta sarebbe la protagonista o provereste a sorprendere i fan?", lo sviluppatore ha risposto: "Magari faremo un Bayonetta uomo! (ride) Mi piacerebbe fare Bayonetta 3. All'interno della compagnia ne stiamo parlando perfino ora. Ne discutiamo costantemente e proprio per questo è difficile da dire. [...] Quando si lavora a una serie ci si domanda 'Vogliamo mantenere lo stesso protagonista?' In passato abbiamo visto spesso cambi di protagonista e dunque se ne discute. Si può confermare il solito, sceglierne un altro, aggiungerne di nuovi, ma sicuramente a questo punto non c'è niente di sicuro". Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Atsushi Inaba?