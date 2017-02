Neil Druckman di Naughty Dog sta completando The Last of Us per la prima volta

, Writer e Co-Director di, ha confessato di essersi dedicato per la prima volta al titolosoltanto nelle ultime ore, a distanza di quasi 3 anni dal lancio. Ricordiamo che Druckman sarà Co-Writer e Director del sequel

"Sto giocando il titolo nella sua interezza per la prima volta da quando è stato rilasciato. Sapete una cosa? È davvero bello.", commenta il membro di Naughty Dog su Twitter, condividendo un'istantanea tratta dal gioco. Possiamo immaginare che Neil Druckman non abbia molto tempo libero a disposizione, ma come mai ha deciso soltanto adesso di completare da cima a fondo la campagna di The Last of Us? Potrebbe avere qualcosa a che vedere con i lavori su The Last of Us: Part II?