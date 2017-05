Neil Ralley è il nuovo presidente del publisher 505 Games

annuncia oggi la nomina dicome suo nuovo Presidente. Neil Ralley ha ricoperto il ruolo di General Manager diper 11 anni, dal 2005 al 2016, supervisionando il lancio di serie come BioShock, Borderlands, Mafia, Civilization, XCOM, NBA 2K e WWE 2K.

Prima di 2K, Neil, ha ricoperto il ruolo di Sales Director di Codemasters per 8 anni. Neil Ralley ha commentato: “505 Games è in una fase esaltante del suo sviluppo come publisher internazionale. Negli 11 anni della sua storia, il team ha fatto molta strada e sono certo che il futuro ha in serbo successi ancora più importanti. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa squadra e di lavorare sulle solide fondamenta costruite, aiutandola, così, a passare al livello successivo, verso obiettivi ancora più ambiziosi”.