Nekone è la bambina prodigio in Utawarerumono Mask Of Deception

ha pubblicato un nuovo video diincentrato su Nekone, la sorellina del mercenario Ukon. Trovate il trailer in apertura della notizia, di seguito ulteriori dettagli sulle abilità di Nekone.

Mentre Ukon è in giro con i suoi compagni mercenari, Nekone è impegnata nella Capitale Imperiale. Lei è incredibilmente intelligente ed ha superato numerosi esami per diventare a tutti gli effetti una studentessa di filosofia (purtroppo i funzionari imperiali non riescono a guardare oltre la sua età). Mentre la personalità pigra di Haku a volte la irritata, lei adora Ukon e sviluppa un legame molto profondo con Kuon. Nonostante Nekone sia soltanto una bambina, è un’ottima guaritrice in battaglia e dimostra di essere anche una stratega di talento. Guardala in azione nel nuovo trailer!

C’è molto da scoprire in Mask of Deception, ma Utawarerumono si conclude con il capitolo Mask of Truth. Maggiori dettagli verranno condivisi in futuro, nel frattempo il publisher ha pubblicato la cover di Utawarerumono Mask of Truth, che trovate in calce alla notizia.