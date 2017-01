Nel 2016, COD: Black Ops III ha venduto più copie di Infinite Warfare su PC

Nel corso del 2016, il panorama degli sparatutto è stato sovraffollato da produzioni tripla A: da Battlefield 1 a Titanfall 2, la scelta era veramente tanta, e in ambito PC Call of Duty: Infinite Warfare non è riuscito a farla da padrone come in passato.

La compagnia alle spalle della piattaforma di Steam, Valve, ha pubblicato la lista dei 100 giochi che hanno venduto di più durante lo scorso anno, svelando un’interessante quanto inedita statistica riguardo lo sparatutto di Activision. Call of Duty: Infinite Warfare, contrariamente a quanto accaduto su console, dove risulta il titolo più venduto del 2016 negli Stati Uniti, su PC ha fatto peggio del capitolo pubblicato l’anno prima da Treyarch: Call of Duty: Black Ops III. Il calo di popolarità potrebbe non essere dovuto esclusivamente alla grande offerta di titoli dello stesso genere, ma di un diffuso malcontento dei giocatori, stanchi di combattere in scenari futuristici e che più volte hanno invocato un ritorno al passato.

La palla passa a questo punto a Sledgehammer Games che, stando ad una cartolina d’auguri pubblicata dal co-fondatore della compagnia, sembrerebbe ambientare la prossima uscita durante la Seconda Guerra Mondiale o la Guerra del Vietnam.