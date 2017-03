Switch: se la console dovesse rompersi, l'assistenza salverà i vostri salvataggi

Come ormai saprete,non permette di trasferire i propri dati di salvataggio: questo rende impossibile per gli utenti mettere in cassaforte i propri progressi di gioco in alcun modo.

Come apprendiamo oggi, tuttavia, i giocatori possono stare relativamente tranquilli, dal momento che i savegame, in caso di rottura della console ibrida, sarebbero custoditi dal servizio di assistenza di Nintendo e poi ritrasferiti all'utente.

La notizia giunge da un giocatore che si è ritrovato costretto a contattare l'assistenza della grande N a causa del 'decesso' della sua Switch: una volta ricevuta la macchina sostitutiva, è bastato premere un pulsante per poter riottenere tutti i propri salvataggi.



La vicenda lascia intendere che un sistema di archiviazione in cloud è già 'implicitamente' operativa sulla console ibrida; speriamo dunque che Nintendo possa abilitare presto la funzionalità rendendola accessibile a tutti i giocatori.