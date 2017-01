Nel nuovo spot di Mario Kart 8 Deluxe ci si diverte... in bagno

Nintendo ha pubblicato quest’oggi una serie di video spot dedicati ai titoli in arrivo per Nintendo Switch. In questo filmato con protagonista Mario Kart 8 Deluxe, remake del titolo di corse uscito su Wii U, la casa di Kyoto sottolinea come sia possibile giocare con Switch ovunque si voglia, anche in luoghi non convenzionali.

Nelle immagini, infatti, un ragazzo scollega la propria console dalla dock per portarla con sé in bagno, in modo da non perdersi nemmeno un istante del divertimento offerto dalla nuova ibrida di Nintendo. Passando a location meno bizzarre, la console viene poi pubblicizzata all’interno di un’aula universitaria, evidenziando la possibilità di poter competere fino a otto giocatori tramite comunicazione locale.

Nintendo Switch uscirà il 3 marzo 2017, mentre Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile dal 28 aprile.