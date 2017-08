Neon Drive: il rhythm game ispirato agli anni '80 arriverà su PS4 l'8 Agosto

Lo sviluppatoreha annunciato chearriverà anche suil prossimo 8 Agosto. Si tratta di un rhythm game sulla falsariga di Audiosurf, caratterizzato da uno stile audiovisivo ispirato agli anni '80, in cui bisogna evitare gli ostacoli a ritmo di musica.

Per chi non lo ricordasse, Neon Drive è uscito in origine nel 2015 sui dispositivi iOS, per poi arrivare anche su PC, Linux e Mac nel 2016. Come confermato oggi stesso dallo sviluppatore, il titolo arriverà pure su Playstation 4 il prossimo 8 Agosto, anche se al momento non è stato fornito nessun dettaglio per quanto riguarda il prezzo (su Steam il titolo costa 9,99 euro).

Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Neon Drive.