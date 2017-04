NES Classic Mini: 2.3 milioni di unità vendute; ecco perché è fuori produzione

Reggie Fils-Aime, presidente di, ha quest'oggi rivelato cheha piazzato 2.3 milioni di unità dal lancio, avvenuto lo scorso novembre. Il dirigente ha poi parlato delle motivazioni che hanno spinto la società a interromperne la produzione.

"In origine questo prodotto sarebbe dovuto essere disponibile solamente durante il periodo delle vacanze invernali. Non avevamo previsto l'incredibile risposta del pubblico. Una volta constatata, abbiamo prolungato la produzione e le consegne fino a quando è stato possibile, al fine di andare incontro alla grande richiesta dei consumatori. [...] Capiamo la frustrazione di coloro che non riescono a trovarne uno, e per questo vi facciamo le nostre scuse, ma per noi è importante riconoscere qual è il nostro futuro, e i settori chiave da portare avanti. Ci stiamo occupando di molte cose al momento e non abbiamo risorse illimitate".