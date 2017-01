NES Classic Mini è stato hackerato, un modder è riuscito a caricare nuovi giochi

Come segnalato da Nintendo Everything , il modder Arcaderu sembra essere riuscito ad hackerare il, dopo aver eseguito un soft mod, l'autore dell'hack ha caricato altri trenta giorni, in aggiunta a quelli già presenti sulla micro console.

Arcaderu ha preferito per il momento non svelare la procedura utilizzata per modificare la console, in ogni caso il modder fa sapere di aver agito via software e di non aver manomesso l'hardware in alcun modo. Grazie a questo hack, è stato possibile caricare giochi come Mega Man, Bucky O'Hare, Battletoads, Dragon Quest, Darkwing Duck, Mega Man 5 e Chip n Dale, come potete vedere nel video pubblicato in calce alla notizia.

Da parte nostra, vi consigliamo di non seguire tutorial e guide presenti sul web per modificare il Nintendo NES Classic Mini, ricordiamo inoltre che utilizzare ROM per le quali non si detengono i diritti è un reato punibile dalla legge.