NES Golf nascosto nel firmware di Switch: Virtual Console in arrivo?

Scondo quanto riportato da AllGamesDelta, l'ultima versione del firmware Switch conterrebbe stringhe di codice relative all'emulatore: il giocosarebbe già nascosto all'interno della console, con tanto di sistema di controllo compatibile con i sensori di movimento dei Joy-Con.

Ha destato particolare attenzione la stringa "01008BB00013C000", relativa proprio all'emulatore NES, a quanto pare presente sin dalla versione 1.0.0 del firmware, nuovo invece sarebbe il TitleID "Flog", ovvero "Golf" al contrario. La ROM nascosta all'interno del codice sembra essere già funzionante e supporta il multiplayer per due giocatori tramite Joy-Con, i quali possono essere utilizzati come in stile Wii Sports.

Al momento Nintendo non ha diffuso commenti a riguardo ma è probabile che la casa di Kyoto stia sperimentando per il prossimo arrivo della Virtual Console su Switch.