Nessun nuovo gioco di Skylanders previsto per il 2017

ha annunciato durante l'ultima conferenza finanziaria che non sono previsti nuovi giochi a marchioper il 2017. La serie in ogni caso non sarà messa in pausa e durante l'anno usciranno nuovi giocattoli e contenuti digitali legati al franchise.

Rumor sulla cancellazione di Skylanders si sono susseguiti sin da dopo il lancio di Imaginators, titolo uscito lo scorso mese di ottobre e accolto tiepidamente da pubblico e critica. Anche il precedente Skylanders SuperChargers non ha riscosso il successo sperato dal publisher.

A marzo, Skylanders Imaginators arriverà su Nintendo Switch insieme alla nuova espansione Cursed Tiki Temple Pack, disponibile anche sulle altre piattaforme. Anche la serie Skylanders Academy proseguirà, con la terza stagione già pianificata per il 2018.