Nessun piano per portare Mobius Final Fantasy su console

Intervistato da DualShockers al PAX West di Seattle,ha confermato che al momento non ci sono piani per portaresu console. Il gioco resterà quindi disponibile esclusivamente su piattaforme mobile e PC.

Il producer giapponese rivela come le limitazioni sul Cross-Platform imposte dai produttori di hardware siano effettivamente un problema: "Su PC e mobile, è possibile mantenere i propri progressi, le statistiche e i salvataggi su un solo profilo, utilizzabile liberamente su tutte le piattaforme, senza limitazioni. Su console questo non sarebbe possibile, inoltre sarebbe molto difficile riunire tutti i giocatori, date le limitazioni sul multiplayer Cross-Platform imposte dalle hardware house..."

La situazione non sembra destinata a cambiare nel breve periodo, in caso contrario Kitase non ha escluso a priori un porting console di Mobius Final Fantasy.