Netflix Infinite Runner con i personaggi di Stranger Things, Narcos e Marco Polo

ha da poco reso disponibile, un browser game dallo stile retrò con grafica 8-bit che vi permetterà di giocare nei panni dei protagonisti di quattro popolari del canale.

Nello specifico, potremo scegliere il nostro personaggio tra Pablo Escobar (Narcos), Marco Polo (dalla serie omonima), Piper Chapman (Orange is the New Black) e Mike Wheeler (Stranger Things). Il gioco è un endless runner bidimensionale, il personaggio correrà automaticamente verso destra, mentre per saltare basta premere la barra spaziatrice (una volta per il salto standard, due volte per il doppio salto). Per giocare a Netflix Infinite Runner potete cliccare qui, il gioco è disponibile solamente via browser, al momento non sembrano essere previste app per smartphone e tablet.