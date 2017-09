Netflix è in procinto di approdare su Nintendo Switch?

Secondo alcuni recenti rumor,sarebbe in procinto di approdare su. L'informazione arriva dall'utente di"KamehamehaX", che ha affermato di aver appreso la notizia direttamente da un rappresentante del servizio clienti della celebre piattaforma di streaming, dimostrando l'accaduto fornendo alcuni screenshot alla redazione.

A quanto pare, Netflix avrebbe già richiesto il permesso di lanciare l'app, che comparirà nell'eShop non appena l'azienda di Kyoto avrà dato il via libera. Per il momento, tuttavia, Nintendo non ha commentato la vicenda, dunque non possiamo fare altro che invitarvi a prendere questa notizia come un semplice rumor. In attesa di eventuale conferme ufficiali, non ci resta che sperare nella veridicità delle informazioni emerse. Dopotutto, Reggie Fils-Aime a marzo aveva confermato di essere in trattativa con il distributore statunitense.