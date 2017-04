Netgear partner ufficiale della finale #TGL True Gamers League

è partner ufficiale - insieme a- della finale, il torneo organizzato dain collaborazione con l’associazione, che decreterà il team più forte tra le migliori sala lan d’Italia.

Netgear sa bene che la principale sfida per gli appassionati di gaming consiste nel riuscire ad avere una rete domestica in grado di supportare il crescente numero di dispositivi connessi senza incidere sulle prestazioni di gioco. Proprio per questo, l’azienda è in grado di soddisfare le richieste dei giocatori più esigenti con la gamma di router AC dual band, progettata per applicazioni quali gaming online, streaming HD e per gestire al contempo tutti i dispositivi mobili.

La possibilità di connettere i dispositivi sulle due differenti bande da 2,4 Ghz e da 5 Ghz, associata alla tecnologia AC, che garantisce connessioni wireless tre volte più veloci di quella 802.11n, permette di configurare facilmente la rete più adatta a supportare tutti gli applicativi in uso, senza pesare sulle prestazioni riservate al gioco online.

Tutti i modelli Netgear sono dotati del QoS (Quality of service) che aiuta a migliorare la capacità di gestione del traffico Internet del router attraverso una migliore identificazione dell’applicazione e del dispositivo, l'allocazione della larghezza di banda e la prioritizzazione del traffico. Il QoS dinamico risolve il problema della congestione del traffico, quando la larghezza di banda di Internet è limitata e più client ne hanno necessità. In termini pratici ciò significa che se contemporaneamente in una casa vi è chi gioca, chi guarda video su Youtube e chi semplicemente naviga, il router sarà in grado di assegnare maggiore banda alle applicazioni che ne fanno maggior richiesta, in questo caso il gaming. I potenti processori Dual Core garantiscono prestazioni ai massimi livelli, forniscono una latenza ridotta per tutti i giochi online e potenziano le prestazioni wireless, cablate e WAN-to-LAN. Di recente Netgear ha esteso la gamma della famiglia Nighthawk con lo Switch Gaming e Streaming S8000, con impostazione e configurazion rapide “in un solo clic”, permettendo di scegliere tra gaming a bassa latenza, streaming multimediale ad alta priorità, reti LAN standard, aggregazione di porte o modalità personalizzate definite dall’utente.

La finale #TGL - un grande Party dedicato alla Community di Overwatch e a tutti gli appassionati di videogames - si terrà venerdì 14 aprile alle ore 14:00 presso la Microsoft House di Viale Pasubio 21, Milano. Guest Star: Dj Kelly Hill Tone.L'ingresso all'evento è gratuito. L'evento verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Personal Gamer.