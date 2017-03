Netgear presenta S8000, nuovo Switch per esperienze gaming VR e streaming HD

rende disponibile sul mercato lo Switch Gaming e Streaminga 8 porte (GS808E), uno switch Layer 2 versatile, facile da configurare e capace di fornire prestazioni eccellenti, l’ideale per appassionati di gaming e di streaming in HD.

Nighthawk S8000 è un ottimo alleato per migliorare la connettività della rete casalinga, utile per collegare Playstation 4, Xbox One, Wii U e altre console di gioco: è, infatti, il primo prodotto dotato di una tecnologia switching avanzata ma allo stesso tempo user-friendly, con un design elegante e moderno capace di adattarsi a ogni stile di arredamento domestico. Lo switch Nighthawk S8000 a 8 porte Gigabit Ethernet è un prodotto innovativo che spicca per velocità e prestazioni all’interno della famiglia Netgear Nighthawk, range di prodotti tra i più veloci sul mercato. Nighthawk S8000 garantisce una user experience senza precedenti: gaming party multi-user, chat video in HD, streaming di contenuti HD da internet o dallo storage locale e sessioni di navigazione a velocità sorprendenti non saranno più un problema.



“Con lo switch Gaming e Streaming Nighthawk S8000, NETGEAR supera il problema del sovraccarico delle reti wireless. Streaming video 4K, VR gaming e navigazione web non-stop ad alta velocità in tutta la casa sono fattori che stanno mettendo a dura prova il traffico delle reti domestiche, che spesso faticano a fornire connessioni affidabili e senza ritardi", afferma Richard Jonker, vice presidente SMB and Switching Product Line Management di NETGEAR. "Al di là del suo stile elegante, lo switch Nighthawk S8000 offre prestazioni fluide sfruttando un'interfaccia altamente intuitiva che rende l'installazione, la configurazione avanzata e l'ottimizzazione facili e veloci."



Ogni porta Gigabit Ethernet di Nighthawk S8000 può essere configurata in modo diverso, garantendo agli utenti la massima versatilità. Una volta personalizzati i parametri, questi possono essere inoltre salvati sullo switch e accessibili tramite GUI basata su Web. In alternativa all’impostazione personalizzata, attraverso set pre-configurati è possibile comunque adattare le porte alle proprie esigenze, che siano di gaming o di streaming, oppure impostando le stesse come porte LAN standard per una navigazione senza interruzione, conversazioni VoIP o chiamate video.

Inoltre la link aggregation (GAL), nota anche come "port trunking", rende possibile l’utilizzo di più porte per creare una connessione aggregata fino ad un massimo di 4 Gbps in contemporanea con qualsiasi altro dispositivo che supporti questa funzione, come ad esempio il Netgear ReadyNAS Storage.

Lo switch Gaming e Streaming Nighthawk S8000 a 8 porte Gigabit Ethernet (GS808E) è disponibile da oggi in Italia, in vendita presso i principali negozi retail e shop online.