NetheRealm Studios ha in serbo un annuncio per Nintendo Switch?

In occasione della giornata di San Patrizio, il Creative Director diha pubblicato un'immagine su Twitter dedicata a. Lo sviluppatore dilavorerà presto sulla nuova console della casa di Kyoto?

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Ed Boon ha pubblicato il logo di Nintendo Switch con lo sfondo verde anzichè rosso, in tinta con la festività di San Patrizio. Che il messaggio possa alludere a qualche progetto dello sviluppatore destinato alla nuova console Nintendo? Magari un porting dello stesso Injustice 2? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori annunci da parte di NetheRealm Studios.

