Neverwinter: annunciata l'espansione Tomb of Annhiliation

Nella giornata di oggi,hanno annunciato l'arrivo di, nuova espansione dedicata a. Il contenuto sarà disponibile dapprima su PC il 25 luglio, mentre arriverà su PS4 e Xbox One in un secondo momento.

L'espansione introdurrà una nuova hub di gioco, nel mentre i giocatori potranno avventurarsi nella jungla del "Chult". Previsti anche un nuovo dungeon con annesse ricompense, e l'introduzione di nuove categorie di nemici, tra cui quella dei dinosauri.

Neverwinter: Tomb of Annhiliation sarà disponibile su PC a partire dal 25 luglio, mentre arriverà su console in un secondo momento. In cima all'articolo trovate un trailer di annuncio pubblicato di recente da Cryptic Studios.