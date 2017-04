Neverwinter: disponibile l'update "The Cloaked Ascendancy" su PS4 e Xbox One

Perfect World e Cryptic Studios hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per il loro MMORPG: Neverwinter. L'update, disponibile sia su PlayStation 4 che su Xbox One, introduce su console i contenuti già pubblicati in precedenza su PC.

I nuovi contenuti sono già disponibili sotto forma di aggiornamento per tutti i giocatori del free-to-play; tra questi troviamo aree completamente inedite su console, una nuova campagna e un nuovo dungeon. Potete consultare il patch note con tutte le novità a questo indirizzo. Per tutti i dettagli sul MMORPG di Perfect World e Cryptic Studios, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Neverwinter è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.