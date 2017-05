Neverwinter: a giugno arriverà una nuova avventura tramite un update gratuito

Nel mese di giugno, Neverwinter riceverà un'avventura del tutto inedita grazie ad un aggiornamento gratuito su Xbox One e PlayStation 4. Neverwinter: Shroud of Souls fornirà ai giocatore anche nuove feature, come quella che permetterà di cambiare in modo semplice la build del proprio personaggio.

Il futuro aggiornamento per l'MMO ispirato al franchise di Dungeons & Dragons vi vedrà fronteggiare Morlanth, una negromante fuggita dai sotterranei di river district, dove era tenuta prigioniera. Grazie alle sue abilità può evocare degli spiriti che faranno da generali del suo esercito.

Le novità continuano con la funzione Loadout, che permetterà ai giocatori di creare build personalizzate per il loro personaggio. Sarà così possibile cambiare velocemente l'equipaggiamento in uso per attrezzarsi nel migliore dei modi nel PvE, PvP, nei dungeon e nelle molteplici situazioni offerte dall'MMO.

Neverwinter: Shroud of Souls uscirà il 20 giugno su Xbox One e PlayStation 4. In calce alla notizia trovate una galleria d'immagini per aggiornamento gratuito.