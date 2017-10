Il 13 ottobre scorso ha fatto la sua comparsa in Europa il, questa edizione della console non è mai arrivata in Nord America, oggi però emergono novità a riguardo.

Il 27 novembre i giocatori americani potranno mettere le mani su New Nintendo 3DS XL SNES Edition, una versione speciale che riprende la skin del Super Nintendo americano, che come saprete differisce notevolmente in termini di design da quello europeo.

La console sarà disponibile in esclusiva su Amazon USA al prezzo di 199.99 dollari con una copia di Super Mario Kart preinstallata. Cosa ne pensate di questa Limited Edition del New 3DS XL?