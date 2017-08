New Everybody's Golf: il nuovo trailer mostra tutte le feature del gioco

ha pubblicato un nuovo video di, in cui vengono mostrate nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo gioco di golf in arrivo su. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Il video, della durata complessiva di oltre 9 minuti, si presenta a tutti gli effetti come una guida alle feature del gioco, ma purtroppo il commento è disponibile soltanto in lingua giapponese. In ogni caso, è possibile farsi un'idea sulle caratteristiche del titolo, visto che possiamo dare un'occhiata al sistema di personalizzazione del personaggio, alle meccaniche e agli aspetti social dell'esperienza di gioco. Pubblicati anche nuovi screenshot: li trovate a fondo pagina.

Ricordiamo che New Everybody's Golf uscirà in Europa il prossimo 30 Agosto in esclusiva per Playstation 4.