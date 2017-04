ha annunciato che un Closed Online Test diper PlayStation 4 si terrà in Giappone dal 26 al 28 maggio. La Closed Beta servirà agli sviluppatori per testare lo stato dei server e ricevere feedback sul gioco.

I giocatori giapponesi potranno scaricare il ticket dal PlayStation Store a partire dal 7 maggio, in caso di accettazione alla fase beta gli utenti riceveranno conferma via email entro l'11 maggio.

New Hot Shot Golf uscirà in Giappone il 31 agosto in esclusiva su PlayStation 4, in formato retail e digitale. La pubblicazione in Occidente è stato confermato in passato, al momento però non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo la possibile finestra di lancio per Europa e Nord America.