New Hot Shots Golf per PS4 uscirà ad agosto in Giappone

ha annunciato cheper PlayStation 4 sarà disponibile in Giappone (in formato retail e digitale) dal 31 agosto 2017. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer.

Il gioco sarà pubblicato in edizione Standard e Special Edition, quest'ultima denominata "All Courses Special Pack" e disponibile solamente in formato digitale. Lo Special Pack include i contenuti extra 20th Anniversary Commemoration Course #1, 20th Anniversary Commemoration Course #2, tre buche aggiuntive e i costumi T'Kart e Gatto. Il costume da coniglio sarà disponibile come bonus preorder e incluso in tutte le prime copie.

Al momento non ci sono dettagli riguardo il possibile arrivo di New Everybody's Golf in Occidente.