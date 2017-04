New Nintendo 2DS XL: annunciata la versione speciale per Dragon Quest XI

ha annunciato la prima edizione speciale del New 2DS XL, denominata "" e disponibile in Giappone dal 29 luglio, in contemporanea con

New Nintendo 2DS XL Dragon Quest Liquid Metal Slime Edition include una console con scocca personalizzata, una copia fisica di Dragon Quest XI e tre codici per riscattare due contenuti bonus per il gioco (i costumi Vest of Happiness e Upstart Vest) e un tema per la schermata HOME.

Questa edizione sarà in vendita in Giappone al prezzo di 22.480 yen, nessuna notizia riguardo il possibile arrivo in Occidente. New Nintendo 2DS XL arriverà invece in Italia il 28 luglio nelle colorazioni nero/turchese e bianco/arancio.