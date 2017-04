New Nintendo 2DS XL annunciato: dettagli, immagini e trailer

A sorpresa,ha annunciato un nuovo modello della famiglia 3DS, ovvero il, versione "" della piccola console portatile, che abbandona il design monoblocco tipico del 2DS per abbracciare un form factor "".

I due schermi hanno le stesse dimensioni dei pannelli montati sul New Nintendo 3DS XL (4,88 pollici) la console non supporta però in alcun modo la visualizzazione 3D, limitandosi a mostrare contenuti in 2D. Presenti anche il C-Stick, i tasti ZL e ZR e il sensore NFC la compatibilità con gli Amiibo.

Il design riprende quello del New 3DS XL, con dimensioni ridotte e un peso più contenuto, 260 grammi contro i 329 del fratello maggiore. New Nintendo 2DS XL sarà disponibile in Giappone dall'11 luglio al prezzo di 14,980 yen in Nord America dal 28 luglio, venduto a 149,99 dollari. Due le colorazioni disponibili, ovvero nero/turchese e bianco/arancio, quest'ultima annunciata solamente per il mercato asiatico. Insieme alla console, negli Stati Uniti faranno la loro comparsa nei negozi anche due nuovi titoli, Hey! Pikmin e Miitopia. Per quanto riguarda l'Italia, New 2DS XL sarà in vendita dal 28 luglio in entrambe le varianti cromatiche.