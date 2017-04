New Nintendo 2DS XL: confronto specifiche e contenuto della confezione

L'insider Wario64 ha pubblicato una serie di grafici per comparare le specifiche tecniche di Nintendo 2DS,e New Nintendo 3DS XL. Rispetto al 2DS, la nuova console presenta un design a conchiglia e schermo da 4.88 pollici, lo stesso pannello montato anche su New 3DS XL.

New Nintendo 2DS XL integra lo Stick C e i pulsanti ZL/ZR, inoltre è presente il sensore NFC per garantire la piena compatibilità con gli Amiibo. Cambiano design (si passa da una scocca monoblocco a un design a guscio) e peso (260 grammi contro i 329 del New 3DS XL), le specifiche tecniche restano invece invariate con la sola mancanza del supporto per il 3D. Confermata inoltre la piena compatibilità con tutti i giochi e gli accessori in commercio. Nintendo ha inoltre svelato il contenuto della confezione europea, la quale includerà la console, lo stilo, una scheda di memoria MicroSDHC da 4 GB, sei carte AR e l'alimentatore, oltre ovviamente alla manualistica.

New Nintendo 2DS XL sarà disponibile in Italia dal 28 luglio nelle colorazioni Nero/Turchese e Bianco/Arancio. Il prezzo per l'Europa non è stato ancora ufficializzato, i preordini apriranno nelle prossime settimane. In Giappone la console uscirà anche in versione limitata personalizzata per Dragon Quest XI.