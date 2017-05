New Nintendo 2DS XL: ecco come si presenta il packaging europeo

Ilè stato presentato ufficialmente il 28 Aprile, ma soltanto nelle ultime ore sono emerse le prime immagini del packaging europeo della console: possiamo dargli una prima occhiata nelle immagini riportate in basso (per entrambe le colorazioni Nero/Turchese e Bianco/Arancio).

Sono le prime immagini ufficiali emerse dai grandi rivenditori online, come Amazon e Nintendo UK Store. Ricordiamo che anche Gamestop Italia ha aperto i pre-order per il New Nintendo 2DS XL, riportando un prezzo di 149,98 euro (all'interno della confezione è contenuto anche il blocco alimentatore). Se volete acquistare la console, sappiate che il Presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha buone notizie per voi: Nintendo continuerà a supportare le console della Famiglia 3DS anche nel 2018.

Quale delle due colorazioni preferite per il New Nintendo 2DS XL?