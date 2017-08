New Nintendo 2DS XL in prova a Milano e a Firenze il 26 e il 27 agosto

: Il 26 e 27 agosto, nei centri commerciali Fiordaliso di Rozzano (Milano) e I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze), lo staffti aspetta per farti provare la nuova consoleinsiemeper 3DS,

Inoltre, potrai assistere alle acrobatiche performance di football freestyler e, se porterai con te un accessorio o un costume legato a un personaggio del mondo di Nintendo, potrai sfilare con noi nella galleria del centro e far parte anche tu della Nintendo Parade. Per i più piccoli, un simpatico trucca bimbi a tema Nintendo.

New Nintendo 2DS XL, con un design ergonomico a conchiglia, è disponibile nelle eleganti colorazioni Nero + Turchese e Bianco + Arancione ed è dotata di schermi delle stesse dimensioni di quelli delle console New Nintendo 3DS XL. Come suggerisce il nome, New Nintendo 2DS XL non supporta il 3D. Sebbene sia più leggera, la nuova console ha la stessa potenza di New Nintendo 3DS XL e supporta nativamente le carte e le statuette amiibo (vendute separatamente) grazie al sensore NFC integrato.

L'appuntamento per provare la console in compagnia dello staff Nintendo è fissato per il 26 e il 27 agosto nei centri commerciali Fiordaliso di Rozzano (Milano) e I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze).