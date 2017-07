New Nintendo 2DS XL: pubblicato il trailer di lancio della nuova console

ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di, nuova console portatile della casa di Kyoto già disponibile in Giappone e in arrivo il 28 luglio in Europa e Nord America.

New Nintendo 2DS XL sostituisce il New Nintendo 3DS Standard (uscito recentemente di produzione),

Rispetto al 2DS tradizionale, la console presenta un design a conchiglia e schermo da 4,88 pollici. Presenti anche lo Stick C, pulsanti ZL/ZR e sensore NFC per garantire la piena compatibilità con gli Amiibo. Ridotto il peso (260 grammi contro i 329 del New 3DS XL), le specifiche tecniche restano invece invariate con la sola mancanza del supporto per il 3D.

New Nintendo 2DS XL arriverà in Europa il 28 luglio al prezzo di 149.99 euro, disponibile nelle varianti Nero/Turchese e Bianco/Arancio.