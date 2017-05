New Nintendo 2DS XL: un video hands-on mostra la console nel dettaglio

The Verge ha pubblicato un breve video hands-on di. La redazione della testata ha avuto modo di provare brevemente la nuova versione della console portatile Nintendo, annunciata a sorpresa a fine aprile.

I primi pareri sembrano essere decisamente positivi, la qualità costruttiva è buona, le dimensioni compatte e il peso contenuto garantiscono una discreta ergonomia e gli schermi appaiono nitidi e brillanti. In attesa di un giudizio più completo, il primo contatto con New 2DS XL sembra aver generato impressioni positive.

Ricordiamo che New Nintendo 2DS XL sarà disponibile in Europa dal 28 luglio al prezzo di 149.99 euro, lo stesso giorno arriveranno anche nuovi titoli come, Miitopia, Brain Training Infernale e Hey! Pikmin.