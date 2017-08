New Nintendo 3DS XL: annunciata una nuova edizione dedicata al Super Nintendo

ha annunciato, una nuova edizione del New 3DS XL dedicata al, in arrivo nei negozi il prossimo 13 ottobre. Sulla pagina Twitter ufficiale è stata pubblicata la prima immagine che ritrae il package della console.

Ricordiamo che lo scorso luglio è stata annunciata la sospensione della produzione relativa ai modelli Standard del New Nintendo 3DS XL. Al contrario, come abbiamo appena constatato con questa notizia, la grande N continuerà a produrre nuovi modelli speciali, affiancando sul mercato il recente New Nintendo 2DS XL.

Al momento non si conoscono i dettagli sul prezzo, ma abbiamo la conferma che il nuovo New Nintendo 3DS XL a tema SNES sarà disponibile nei negozi a partire dal 13 ottobre. Per rimanere in tema Super Nintendo, segnaliamo che SNES Classic Mini includerà una funzione di "Rewind" per tutti i giochi pre-installati.