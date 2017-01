New Nintendo 3DS XL Pikachu Yellow Edition annunciato per gli Stati Uniti

ha annunciato una nuova variante di, denominata "" e in arrivo negli Stati Uniti il prossimo 24 febbraio al prezzo di 199,99 dollari.

La console, interamente di colore giallo, presenta la sagoma di Pikachu (disegnata a mano) sul guscio superiore, per il resto non ci sono differenze di alcun tipo rispetto al modello standard. Nel momento in cui scriviamo, Nintendo non ha confermato l'arivo di New 3DS XL Pikachu Yellow Edition in Europa, restiamo dunque in attesa di eventuali novità in merito.