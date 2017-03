Nex Machina di Housemarque Studios arriverà anche su PC

ha annunciato cheuscirà anche su PC e non solo su PlayStation 4 come precedentemente annunciato. Il titolo arriverà nel corso del 2017 su entrambe le piattaforme, la finestra di lancio non è stata ancora resa nota.

Nex Machina è un Twin Stick Shooter sviluppato in collaborazione con Eugene Jarvis, meglio noto come il creatore di Robotron 2084 e Smash TV. Per il momento, lo studio non ha comunicato ulteriori dettagli in merito, segnaliamo in ogni caso l'apertura della pagina Steam di Nex Machina.