Nex Machina si mostra in 18 minuti di gameplay

Il canale YouTube "PlayStation Underground" ha ospitato gli sviluppatori di, i quali hanno approfittato dell'occasione per mostrare ben 18 minuti di gamplay di, nuovo progetto della società in arrivo nel corso dell'anno.

Nex Machina è un Twin-Stick Shooter che riprende la formula alla base di titoli come Dead Nation e Alienation, si tratta di un gioco dal gameplay veloce e frenetico, che permetterà di affrontare la campagna in singolo o in co-op con un amico. Il titolo è atteso per il 2017 su PlayStation 4 e PC Windows, maggiori dettagli sulla finestra di lancio verranno rivelati in un secondo momento.