Nexon: lo sviluppatore mobile annuncia i risultati finanziari relativi al 2017

, sviluppatore mobile dietro titoli come, ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2017 con un comunicato stampa. I dati vedono una crescita del fatturato del 23% anno su anno.

Owen Mahoney, Presidente e CEO di Nexon, ha dichiarato che la compagnia ha registrato un ottimo trimestre fiscale in ogni misura, grazie ai giochi di grande qualità offerti al pubblico e al crescente numero della fanbase. Il successo di MapleStory e Dungeon & Fighter, in particolare, ha contribuito in modo decisivo all'ottimo andamento degli ultimi risultati finanziari.

Durante il secondo trimestre fiscale del 2017, il ricavato è stato pari a 47.1 miliardi di yen, il reddito operativo a 16.3 miliardi di yen (registrate ottime performance nel mercato cinese) e il reddito netto a 19.4 miliardi di yen. In previsione del terzo trimestre fiscale, Nexon si aspetta una crescita nei guadagni ricavati dai giochi online pubblicati su PC e dal gaming mobile in generale.