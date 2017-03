NHL 17 è ora disponibile nel Vault di EA Access

In occasione dei playoff della National Hockey League, Electronic Arts ha reso disponibile NHL 17 nel Vault del suo servizio EA Access. Gli abbonati potranno ora scaricare la simulazione di hockey senza costi aggiuntivi.

NHL 17 è il terzo titolo della serie a diventare accessibile tramite il Vault di EA Access nel periodo dei playoff. Gli ultimi titoli aggiunti al servizio del colosso statunitense comprendono Skate 3, Dead Space Ignition, Madden NFL 17 e Zuma's Revenge. EA Access, lo ricordiamo, è un servizio che permette ai giocatori Xbox One di accedere a una libreria di titoli Electronic Arts per 3.99 al mese o € 24,99 all'anno. In aggiunta, gli abbonati potranno acquistare i titoli EA con il 10% di sconto.